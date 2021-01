“Mi sto per buttare nel fiume”. Salvato dai carabinieri di Luino

Sono tante le forme in cui si esprime il disagio dei ragazzi in questo periodo. E se alcuni sono violenti verso gli altri (molto si è discusso delle risse “urbane”, come quella di Gallarate), si stanno moltiplicando anche gli atti di autolesionismo e i tentati suicidi.

Una richiesta di aiuto e attenzione, che a volte è esplicita. Così è avvenuto a Luino nel tardo pomeriggio di mercoledì, quando un ragazzo di 18 anni ha chiamato i carabinieri dicendo di volerla fare finita e annunciando che si sarebbe gettato nel fiume Tresa.

I militari della compagnia di Luino, guidata dal capitano Alessandro Volpini, sono intervenuti subito, hanno individuato il ragazzo sulla passerella pedonale che scavalca il fiume e l’hanno soccorso. Il ragazzo, di origine straniera, è stato poi affidato alle cure degli operatori sanitari.

Molte persone trovano difficile e imbarazzante parlare di suicidio: può essere forte il senso di vergogna che può accompagnare questi pensieri. Ancora più forti possono essere queste emozioni se si pensa di confidarsi con parenti e amici. Potrebbe risultare più facile parlarne con chi non è coinvolto direttamente. Se sentite di aver bisogno, potete chiamare il Numero Verde 800 334343, attivo h24: è il servizio Inoltre attivato da Regione Veneto (alla risposta c’è un breve messaggio registrato, subito dopo risponde l’operatore). Un altro servizio è quello di Telefono Amico