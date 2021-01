Mille e cento desideri, consegnati i bigliettini dei lettori di VareseNews

I bigliettini con i desideri dei lettori di VareseNews sono stati consegnati e messi sulla pira che questa sera brucerà, in occasione del tradizionale Falò di Sant’Antonio.

La manifestazione dedicata al santo protettore della città, si terrà come sempre in Piazza della Motta ma sarà possibile seguirla solo in streaming.

Il falò, infatti, verrà acceso solo alle 22, quando scatta il coprifuoco, così da evitare la presenza di persone davanti al grande fuoco che da generazioni segna un momento di buon auspicio. Tutti davanti allo schermo del computer dunque, probabilmente con un po’ meno di magia ma con la voglia di condividere una tradizione che dura da secoli e coltivare qualche speranza per un futuro migliore. Intanto, i bigliettini con i desideri dei lettori di VareseNews, raccolti in queste settimana, sono stati consegnati.

Erano più di mille e cento, lasciati nelle sicure mani dei Monelli della Motta, che proprio in queste ora stanno lavorando davanti alla basilica per preparare la catasta di legno.

Nei biglietti molte speranze. Tra le più sentite quelle dedicate alla salute, ma non mancano le speranze delle donne incinte, di coloro che cercano l’amore e di qualche tifoso che spera che l’Inter vinca lo scudetto. Insomma, ora incrociamo le dita, e speriamo che Sant’Antonio ci faccia trovare quello che ci manca.

COME, DOVE E A CHE ORA SEGUIRE IL FALO’ DI SANT’ANTONIO