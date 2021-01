Il Ministro firma l’ordinanza che mette a Lombardia in zona arancione

È stata firmata questa mattina dal Ministro della Salute Roberto Speranza e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale l’ordinanza che mette la Lombardia in fascia arancione.

Nel testo si legge anche:

Questa mattina, vista la comunicazione del 22 gennaio con la quale Regione Lombardia “tenuto conto della integrazione nel flusso trasmesso mercoledì 20 gennaio rispetto al flusso trasmesso mercoledì 13”, ha chiesto alla cabina di regia di cui al richiamato decreto del Ministro della Salute 29 maggio “la rivalutazione dell’idice Rt sintomi per la settimana n.35 ora per allora”...

preso atto che la cabina di regia ha comunicato “un nuovo invio di dati il giorno 20 gennaio (da parte di regione Lombardia) con revisione anche retrospettiva da metà dicembre 2020 dei capi relativi alla “data di inizio sintomi” e allo “stato clinico” che determinano una riduzione del numero di casi notificati dalla regione stessa come sintomatici” e che “questa rettifica non determina, ad una rivalutazione, un cambiamento nella classificazione del rischio che si conferma alto nella Regione Lombardia in quella settimana. Al contempo, la modifica impatta sul calcolo del valore Rt basato sulla data inizio sintomi al giorno 30 dicembre 2020 che, al ricalcolo, risulta pari a 0,88”.

Considerato altresì che la cabina di regia , constatato che questo nuovo invio dei dati costituisce una rettifica degli stessi da parte della Regione Lombardia – ha valutato favorevolmente la possibilità di una riclassificazione della Regione ora per allora;

Sentito il Presidente della Regione Lombardia

emana la seguente ordinanza:

art 1

Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus Sars-CoV-2,.., alla regione Lombardia si applicano le misure di cui all’art 2 del medesimo decreto e, conseguentemente, cessano gli effetti dell’ordinanza 16 gennaio, richiamata in premessa.

Art 2 – Disposizione finali

La presente ordinanza è efficace dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e per un periodo di 15 giorni.