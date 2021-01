Mobilità sostenibile e trasporto pubblico: Volt ne parla con Autolinee Varesine

La nuova formazione Volt, che sta realizzando una serie di eventi on line di approfondimento sociale e politico, si è confrontata con Legambiente Varese sui temi della mobilità sostenibile, dei trasporti pubblici e della scuola in un incontro nella sua pagina facebook. Seguendo quell’incontro, ha deciso di continuare lo steso discorso con Autolinee Varesine per trovare soluzioni ai problemi emersi in quell’occasione.

Autolinee Varesine si occupa della gestione del trasporto pubblico soprattutto in città e fa parte del CTPI (Consorzio Trasporti Pubblici Insubria). Quest’incontro è nato da un articolo di Varesenews in cui proprio Legambiente criticava alcuni cambiamenti dei tragitti a causa del PUMS (il piano urbano di mobilità) dato che, secondo Alberto Minazzi, portavoce di Legambiente Varese, certe decisioni andrebbero contro l’intenzione manifestata di favorire la mobilità dolce e sostenibile.

Gli alunni delle scuole, delle superiori in particolar modo, sono una delle principali categorie che fruiscono degli autobus e dei treni e lo fanno per tutto il giorno. Passare a trasporti meno inquinanti aiuterà la Terra del futuro, quello in cui quegli stessi ragazzi che oggi li usano dovranno vivere. «Ma serve un intermediario serio che ascolti tutte le istanze e trovi la soluzione migliore per tutti e questo intermediario vogliamo essere noi di Volt» spiega il suo rappresentante Enrico Gussoni.

L’incontro si terrà domenica 10 gennaio sulla pagina Facebook di Volt Varese! alle 21. A partecipare saranno Marco Regazzoni, rappresentante di Autolinee Varesine ed Enrico Gussoni, city lead di Volt Varese.