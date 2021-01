È morto Dario Meroni, titolare di Crespi Sport Luino

La notizia ha cominciato a girare di prima mattina in una Luino bagnata da una pioggia cadente che ha ancor di più intristito quanti conoscevano Dario Meroni, commerciante lunense di 64 anni compiuti da qualche giorno e titolare di “Crespi Sport Luino“, mancato la scorsa notte dopo una malattia che lo affliggeva da tempo.

Persona disponibile e gentile ricordata dai commercianti del centro, era cresciuto in negozio, prima come venditore, poi dal 1988 come titolare, ed era «profondo conoscitore del mondo del commercio in ogni dettaglio. Sempre presente e in prima linea», come ricordano le sue caratteristiche riportate nel sito del famoso negozio lunense in via XVAgosto.

I funerali verranno celebrati domani mattina, venerdì 22 gennaio alle ore 11 a Cunardo.