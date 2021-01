E’ morto don Gianni Fanti, è stato insegnante ai salesiani di Varese

È morto domenica, all’età di 81 anni, Don Gianni Fanti.

Nato il 18 maggio 1939 a Sondrio don Gianni era ricoverato in ospedale per altre patologie ma gli è stato riscontrato il Covid, che è andato via via peggiorando. Negli ultimi anni era viceparroco nella parrocchia dei Santi Pietro e Paolo ad Arese.

Don Gianni Fanti è stato salesiano per 64 anni: è del 16 agosto del 1956 la sua entrata nella congregazione.

A Varese è stato oltre 20 anni: prima dal 1985 al 1988 e poi dal 1995 al 2015. Era docente di lettere all’istituto A.T. Maroni ed è stato per alcuni anni anche direttore e preside. Era anche catechista, cioè padre spirituale dei ragazzi, ed è ricordato come persona gentile, generosa, modesta e sorridente. Mai arrabbiato, era una persona buona a tutto tondo.

I funerali saranno mercoledì mattina alle 10.30 nella parrocchia Maria Aiuto dei Cristiani ad Arese.