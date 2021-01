È morto Solange, personaggio tv e sensitivo: “Ha avuto un malore a casa”

Si chiamava Paolo Bucinelli ma per tutti era Solange, il sensitivo che teneva banco soprattutto sui pronostici di Sanremo, leggeva la mano ai vip e si distingueva come opinionista bizzarro grazie anche alle sue capigliature improbabili.

Uno di quei personaggi anni ’80 la cui sola presenza parlava di leggerezza, magari anche di frivolezza, ma di quelle che “non fanno male” e al massimo divertono.

Aveva 69 anni, ed è arrivato al suo triste e prematutro epilogo: è stato infatti trovato morto nella sua abitazione a Collesalvetti, in provincia di Livorno.

A dare l’allarme alcuni amici, preoccupati perché da qualche giorno non avevano notizie di lui: hanno chiamato i soccorsi e i vigili del fuoco hanno trovato il corpo senza vita.

Solange era andato al pronto soccorso domenica scorsa per un problema glicemico e poi era stato dimesso. Non si svolgerà l’autopsia: secondo il magistrato, come spiegano i carabinieri, il decesso è compatibile con un malore.