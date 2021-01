MoVimento 5 Stelle: “Da Fontana parole irresponsabili sulla zona rossa in Lombardia”

Il Movimento 5 Stelle lombardo replica alle dichiarazioni del presidente Attilio Fontana sull’introduzione della zona rossa in Lombardia. «La Lombardia entrerà ufficialmente in zona Rossa a partire da domenica 17 gennaio – dice il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Raffaele Erba – Il governatore Fontana, ancora una volta, non ha perso occasione per polemizzare su una decisione condivisa da lui stesso con il Governo e ha dichiarato che “i lombardi non meritano questa punizione”».

«Con queste parole Fontana non fa altro che soffiare sul fuoco delle tensioni sociali. La Lombardia è già sotto pressione da diversi mesi, sta vivendo un momento molto difficile, ma così Fontana getta benzina sul fuoco e non risolve i problemi – aggiunge Erba – Le dichiarazioni del Governatore rischiaro far esplodere una polveriera difficilmente controllabile. Dobbiamo capire che siamo ancora nel pieno di una pandemia dove ognuno di noi, cittadini e rappresentanti delle istituzioni, devono remare nella stessa direzione».

«La strategia politica di Fontana è quella di fomentare il malcontento popolare – conclude il consigliere regionale del M5S – Un atteggiamento che fa male alla nostra Regione e soprattutto alle categorie più colpite. Questo approccio irresponsabile sta continuando ormai da troppo tempo e ora non è più accettabile».