Nasce Brughiera Aps, nuova associazione che mette al centro natura e territorio

Natura, conoscenza e rispetto dell’ambiente, valorizzazione dell’ambito rurale e delle sue tradizioni: sono i nobili principi che accompagnano la nascita della nuova associazione Brughiera Aps, che nasce a Lonate Pozzolo.

Il suo lavoro sarà incentrato sulla didattica e sulla divulgazione del territorio a 360°, con l’obiettivo primario e ambizioso di ridurre la distanza tra la cultura frenetica urbana e quella rurale e naturale dove i tempi sono dettati e imposti dai cicli naturali e dai ritmi di vita degli animali.

L’associazione di promozione sociale è presieduta da Alessandro Testa, vice Elena Carraro, coordinatore Walter Girardi, che insieme a Paolo Arbini e Alessia Puggia formano l’organo di amministrazione.

“Non casuale la scelta di Lonate Pozzolo che rappresenta l’ambiente naturale della Brughiera e il rapporto con la presenza del fiume Ticino; ma questo è anche il territorio di cerniera con Malpensa, naturale porto di culture e finestra sul mondo che, allo stesso tempo, impone una maggior tutela di quel territorio che soffre la sua fragilità nel rapporto con le grandi infrastrutture di comunicazione e industriali”.

“Un territorio da preservare, che abbraccia in maniera più ampia il territorio del Parco del Ticino con i suoi mille habitat e i suoi prodotti tipici: prodotti da riscoprire e far conoscere a un pubblico ampio, con lo sfondo di molteplici attività e proposte che verranno lanciate, non appena la situazione lo permetterà”.

Per informazioni e contatti posta@brughiera.org