Nasce +Europa Varese: sta con Galimberti, “Ma non vuol dire che condividiamo tutte le sue scelte”

Il 26 gennaio, in presenza del Tesoriere Nazionale Federico Valerio si è costituito in videoconferenza il gruppo +Europa di Varese.

Il gruppo costituente è stato eletto all’unanimità: il coordinatore è Leonardo Tommasello, il tesoriere è Alessandro Ceccoli, il presidente è Roberto Gervasini.

«Una scelta importante, a sottolineare la grande attenzione che il partito di Emma Bonino ha per la città – commenta il presidente Roberto Gervasini – Come già anticipato al Sindaco di Varese Davide Galimberti, abbiamo avuto modo di apprezzare parte della sua opera nella consiliatura che volge al termine. Ciò non vuol dire che condividiamo e condivideremo tutte le sue scelte, soprattutto quelle di chiaro sapore opportunistico».

Per contattarli, c’è ora una pagina ufficiale su Facebook e un Gruppo di discussione, sempre su Facebook.

La loro prima iniziativa è prevista per domenica 31: un presidio di solidarietà e sostegno a Aleksej Naval’nyj, in carcere in quanto oppositore di Vladimir Putin in Russia. L’appuntamento è dalle 14.30 alle 17.00, in piazza Monte Grappa, all’angolo con Corso Matteotti.