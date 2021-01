Nek racconta il suo incidente in tv: “Sono quasi morto dissanguato”

«Se fossi rimasto più del dovuto nella mia casa in campagna, in attesa dei soccorsi, nel peggiore dei casi sarei morto dissanguato, nei migliori avrei perso i sensi. Invece, ho avuto il sangue freddo di prendere l’auto e di guidare fino al Pronto Soccorso di Sassuolo».

A parlare è il cantante Nek, che ha raccontato a Verissimo – il programma di canale 5 in onda il sabato pomeriggio – il suo incidente con la sega circolare avvenuto a novembre.

«Tutte le dita sono rimaste danneggiate ma, in particolare, l’anulare è quasi saltato via e il dito medio per metà, ma dopo oltre undici ore d’intervento sono riusciti a salvarmi la mano», ha proseguito, ringraziando la sua famiglia per la vicinanza dimostrata nell’ultimo periodo trascorso tra il dolore, la preoccupazione e la speranza. «Questo incidente mi ha insegnato a valorizzare ogni singolo giorno come se fosse il primo».

Fino a qualche anno fa, Nek era solito venire nel Varesotto, nello studio di registrazione di Gallarate, dato che aveva una stretta collaborazione con il produttore musicale Luca Chiaravalli.