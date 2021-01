Nel Giorno della Memoria le parole di Liliana Segre in dono alle scuole di Vedano Olona

(Nella foto: Liliana Segre) – Libri e film in dono alle scuole. Pur non potendo celebrare con manifestazioni pubbliche il Giorno della Memoria, l’Amministrazione comunale di Vedano Olona, la sezione Anpi Basso Sankara e il Consiglio comunale delle ragazze e dei ragazzi, hanno deciso di non lasciare trascorrere senza un segno questa importanze ricorrenza.

La Sezione Anpi Basso Sankara donerà così all’Istituto comprensivo Silvio Pellico dodici copie del libro di Liliana Segre “Finché la mia stella brillerà”, oltre a due film sul tema della Shoah, con l’augurio che «possano essere presto visti e commentati in presenza dalle ragazze e dai ragazzi tutti insieme, come è giusto che sia per la loro formazione».

Sul sito del Comune sono stati inoltre pubblicati pensieri e riflessioni dei rappresentanti del Consiglio comunale delle ragazze e dei ragazzi sul tema della Shoah.