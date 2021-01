Nella cultura o in ufficio tecnico: quattro posti di Servizio Civile a Castiglione Olona

Il Comune di Castiglione Olona propone quattro posti di Servizio Civile – da impiegare nell’Area Cultura e nell’Area Tecnica. Il bando scade l’8 febbraio 2021.

Il Servizio Civile educa alla cittadinanza attiva, alla solidarietà e al volontariato. Anche quest’anno, tramite il Servizio Civile promosso da Anci Lombardia, il Comune di Castiglione Olona offre ai giovani di età compresa tra i 18 e i 28 anni l’opportunità di sperimentarsi per un anno all’interno dell’Ente, in attività a favore della comunità nei settori ambiente e cultura. La durata dell’impiego sarà di un anno, verrà riconosciuto un contributo economico mensile e a fine servizio rilasciati un attestato di partecipazione e la certificazione per le competenze acquisite.

La selezione del Bando è per quattro volontari tra i 18 e i 28 anni non compiuti da avviare al Servizio Civile Universale (Bando 2020) nei due progetti finanziati per il Comune di Castiglione Olona:

– 3 posti per il progetto “IMPARA L’ARTE…” – Settore patrimonio storico, artistico e culturale (Area Cultura)

– un posto per il progetto “TERRITORIO E CULTURA: CHE SPETTACOLO DI PAESAGGIO” – Settore patrimonio ambientale e riqualificazione urbanistica (Area Tecnica)

Gli aspiranti operatori volontari dovranno presentare domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma DOL (Domande On-Line) entro e non oltre le ore 14.00 di lunedì 8 febbraio 2021 (la modalità di presentazione della domanda avverrà on-line tramite SPID-Sistema Pubblico di Identità Digitale. Tutti i possibili candidati devono possedere lo SPID al momento di presentazione della domanda di Servizio Civile)

→ TUTTE LE INFORMAZIONI riguardanti il bando di selezione e i dettagli sui progetti sono disponibili sul sito www.scanci.it

INFORMAZIONI generali:

– Ufficio Servizio Civile ANCI Lombardia: www.scanci.it / email: info@gestioneserviziocivile.it / tel. 02.72629640

– Comune di Castiglione Olona: tel. 0331.824801 (Int. 5 Uff. Tecnico per progetto “Territorio e Cultura…”, Int. 9 Uff. Cultura per progetto “Impara l’Arte…”)