Nelle aule dell’Its InCom crescono gli specialisti dell’Internet of Thing

Sono entrati in classe gli studenti del corso IFTS Tecnico di sistemi IoT per i servizi e le Smart Industries. Un risultato particolarmente soddisfacente per la Fondazione Its Incom che, ancora una volta, raccoglie il consenso di giovani motivati, interessati ad accrescere le proprie competenze in settori sempre più centrali nello sviluppo del sistema paese.

Grazie alla formula che alterna lezioni d’aula di qualificati professionisti, ad attività di laboratorio e stage in azienda, il percorso formativo garantisce l’opportunità di trovare un impiego attinente alle competenze professionali acquisite.

L’ultima offerta nata in casa Its Incom nasce dalla crescente domanda delle imprese nell’ambito Smart Objects, IoT e Automazione.

Una direzione che viene indicata come quella in grado di proiettare davvero il nostro mondo verso una nuova era tecnologica.

È infatti oramai chiaro come l’avvento delle nuove e più potenti soluzioni di connettività, 5G su tutte, offrirà opportunità di combinare sistemi fino ad oggi “chiusi” e implementare soluzioni che abbiamo fin qui solo potuto immaginare. Uno scenario che richiederà una crescente disponibilità di tecnici qualificati abili nel progettare, implementare e garantire la sicurezza di questi sistemi complessi.

Sensori, attuatori, cloud, il futuro si affiderà sempre di più a un modello integrato di elettronica e informatica: « È il trend tecnologico – dichiara di Massimo Temporelli, Presidente di The FabLab, divulgatore, tra i massimi esperti di IoT – Le aziende sono in costante ricerca di giovani competenti a gestire l’IoT, governare processi tecnologici produttivi intelligenti e connessi. Occorrono, dunque, professionisti che governino la nuova complessità caratterizzata dal combinato di informatica ed elettronica con il design industriale. Specialisti del settore che ripensino le catene di valore all’interno dei sistemi produttivi».

Fondazione Its Incom, come vuole la sua missione, ha individuato l’esigenza del mondo produttivo e ha costruito un corso annuale che attribuisce il titolo di IoT specialist, consulente o professionista dello sviluppo ed implementazione di soluzioni in ambito Industria 4.0.

Professionisti che sappiamo scegliere l’HW e SW necessario, la funzionalità della struttura e del processo di automazione, la gestione di servizi in Cloud Computing con particolare attenzione alla Cyber Security.

Il futuro comincia in aula per imparare a vincere le sfide di domani.