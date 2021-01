Nell’ex-casa dei Camilliani arriva la Rsa Moroni. A fine pandemia le ultime valutazioni

Tra gli obiettivi strategici del Programma Amministrativo della Giunta Cerini in ambito sociale è prevista la progettazione di «una soluzione che porti al pieno utilizzo delle potenzialità dell’area ex Camilliani e del Centro Anziani Moroni».

Per questo motivo, tenuto conto anche che per l’acquisto dell’area ex-Camilliani è stato acceso un mutuo ancora oggi consistente che grava pesantemente sul bilancio di Castellanza Servizi Patrimonio, l’Amministrazione Comunale si è da subito attivata per giungere ad una valorizzazione dell’area che risponda alle necessità del territorio.

A partire dal mese di dicembre 2017, è stato costituito un gruppo di lavoro tra Amministrazione Comunale, Castellanza Servizi e Patrimonio e Fondazione Moroni per affrontare le questioni legate sia all’eventuale ampliamento dello stabile sede della Fondazione, sia all’eventuale ricerca di nuovi spazi, avendo condiviso la necessità del potenziamento dei servizi offerti agli anziani fragili sul territorio e dell’ampliamento di posti e servizi resi dalla stessa.

In questi anni si è lavorato per approfondire qualsiasi scenario possibile e l’ipotesi di ampliamento dell’attuale sede è stata esclusa dall’Amministrazione principalmente per due motivi:

– la zona in cui ha sede la R.s.a. è fortemente congestionata, essendo presenti la Clinica Humanitas Mater Domini e l’Istituto Maria Ausiliatrice che ospita la scuola primaria, la scuola secondaria di primo grado e corsi professionali e, pertanto, non sono state ritenute ipotizzabili un ampliamento della struttura e lo sviluppo di servizi integrativi agli anziani fragili in loco.

– lo stabile ex Camilliani e tutta la proprietà attendono da anni di essere valorizzati e rappresentano dal punto di vista urbanistico e logistico il luogo ideale per lo sviluppo dei servizi offerti dalla Fondazione Moroni.

Per verificare l’effettiva possibilità di costruire una nuova sede, la Fondazione Moroni ha effettuato uno studio di fattibilità, che ha permesso di stabilire che sarebbe in grado di effettuare tale investimento. Fondazione Moroni ha, inoltre, evidenziato che sarebbe suo interesse essere proprietaria dell’area su cui costruire una nuova Rsa.

A ottobre 2020 la Fondazione ha comunicato che l’emergenza pandemica del Covid-19 ha inciso in modo rilevante sulla attuale situazione economico-finanziaria e ha evidenziato la necessità, una volta superata la fase della pandemia, di rivedere i risultati dello studio di fattibilità che dovranno essere rielaborati. Fondazione Moroni ha comunicato, inoltre, di aver adottato un nuovo Statuto, per poter diventare una realtà “multi servizi” e instaurare collaborazioni con altri enti pubblici e privati, prevedendo così ampie possibilità di sviluppo.

«Abbiamo cercato di approfondire tutti i percorsi possibili – dichiara il Sindaco della Città di Castellanza, Mirella Cerini, che ha avuto al suo fianco, in questi anni di lavoro, l’Assessore al Bilancio Luisa Giani e l’Assessore ai Servizi Sociali Cristina Borroni – e ad oggi possiamo affermare che sono state poste le basi per lo sviluppo di una soluzione che porti alla valorizzazione dell’area ex Camilliani – che non può essere rimandata ulteriormente – e allo sviluppo dei servizi offerti alla popolazione della nostra città da parte della Fondazione Moroni, anche in termini di realizzazione di una sede più moderna e adeguata alle necessità future».