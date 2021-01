Nuova seduta vaccinale contro l’influenza nei distretti della Sette Laghi

Il virus dell’influenza non è arrivato in Italia ma la campagna vaccinale prosegue senza sosta. L’asst Sette Laghi ha organizzato una nuova seduta aperta a tutti “i cittadini che rientrano nelle categorie previste dal Ministero, senza alcuna restrizione di priorità e per tutte le classe di età” per sabato prossimo 30 gennaio.

In un momento in cui, storicamente, la curva dei contagi si impennava per raggiungere l’apice entro una decina di giorni, si prosegue con la campagna dei vaccini nonostante il periodo di latenza in attesa della risposta anticorpale sia di tre settimane.

Le difficoltà degli acquisti di Regione Lombardia, più volte sottolineati, stanno caratterizzando l’andamento inedito di una campagna vaccinale che si somma a quella già avviata contro il Covid. Si ricorda che il vaccino antinfluenzale richiede che passino almeno due settimane prima di poter somministrare il vaccino contro il virus che provoca la malattia Covid19. Dato, però, che anche i vaccini contro il SarCoV2 sono in ritardo e le fasi ulteriori della campagna slittano a marzo, la Sette Laghi apre ai cittadini che vogliono garantirsi una immunità anche dall’influenza.

L’accesso, sabato 30 gennaio dalle ore 9.00 alle ore 14.00 avverrà tramite prenotazione, esclusivamente nelle sedi di seguito elencate:

• Varese sede vaccinale: Via Ottorino Rossi, 9

• Azzate sede vaccinale: via Acquadro, 6

• Sesto Calende sede vaccinale: Largo Dell’Acqua,1

• Tradate sede vaccinale: Via Gradisca, 16

E’ necessario prenotare tramite i seguenti canali:

• Call center aziendale ai num. 0332278530 o 0332393248 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 16

• Call center regionale ai num. 800638638 (da cell 02999599) dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20

• CUP presentandosi di persona negli orari di apertura