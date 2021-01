Olgiate Olona cerca un volontario di servizio civile per il settore culturale

Il Comune di Olgiate Olona ha aderito al bando di Servizio Civile Universale, un’opportunità per i giovani in diversi ambiti all’interno degli uffici comunali e della Protezione Civile della durata di 12 mesi, con un corrispettivo mensile di € 439,50.

SETTORE E AREA DI INTERVENTO – Patrimonio storico, artistico e culturale. Area di Intervento: Tutela e valorizzazione dei beni storici, artistici e culturali

DURATA DEL PROGETTO – 12 mesi. Gli aspiranti volontari dovranno produrre domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone ed essere in possesso dello

SPID – La scadenza è fissata per il giorno 8 febbraio alle ore 14.00. Non saranno accettate quindi domande cartacee, via mail o via PEC. Una volta ottenuto lo spid, vai al seguente link per iscriverti al progetto presentato dal Comune di Olgiate Olona: https://domandaonline.serviziocivile.it