Oltre la metà dei volontari di Croce Rossa sono stati vaccinati a Luino

Su 250 volontari, di cui 200 maggiorenni, più della metà è stata vaccinata nei primi 15 giorni dell’anno. Lo annuncia Pierfrancesco Buchi, Presidente della Croce Rossa di Luino e Valli.

Le attività svolte dai volontari vaccinati sono quelle legate ai servizi sulle ambulanze, nella consegna dei pacchi alimentari, nelle attività di prevenzione e protezione civile, nei presidii tamponi e in quelle sociali che stanno coinvolgendo molto più del solito il personale.

«Durante questa pandemia abbiamo conosciuto ancora di più la sofferenza fisica, psicologica e sociale. Vaccinarsi è fondamentale non solo per se stessi, ma anche per la propria famiglia e per coloro che condividono la propria quotidianità.

La partecipazione non solo al vaccino, ma anche a questa iniziativa social di sensibilizzazione sull’importanza di proteggersi e proteggere la Comunità da parte di alcuni dei nostri volontari, indossando la polo CRI, è molto importante ed ha un valore simbolico straordinario», commenta Buchi.

Sulla pagina social del comitato della Cri di Luino è stato pubblicato anche un video di sensibilizzazione sulle vaccinazioni effettuate ai volontari durante le campagne vaccinali promosse da Croce Rossa in collaborazione con Asst all’ospedale di Luino, a quello di Varese e a MilanoFiera.

«Siamo onorati di aver potuto ricevere il vaccino dopo solo 10 giorni che era disponibile in Italia. Sentiamo quindi ancora più forti i doveri e le responsabilità davanti ai cittadini del territorio in cui prestiamo il nostro impegno. Siamo orgogliosi di contribuire a renderci tutti più protetti con questa scelta: insieme e vaccinati», conclude il presidente della Cri luinese.