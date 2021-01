Onorina compie 100 anni: il suo regalo è il vaccino anti-Covid

Onorina ha compiuto cento anni l’8 di gennaio. E oggi, lunedì 11, alla Rsa Camelot di Gallarate le hanno “consegnato” il suo regalo di compleanno: la vaccinazione anti-Covid.

Sta succedendo in tutta Italia, anzi in tutto il mondo. Un gesto che ha una grande portata simbolica: perché come nel caso dei numeri dei decessi, anche dietro ai numeri del vaccino ci sono vite, storie.

E gli anziani sono la memoria di un Paese: vicende individuali ma anche collettive. Non a caso spesso fanno notizia – in Italia e non solo – le storie di chi ha le spalle vicende durissime che sono comuni ad altri italiani: la guerra, la campagna di Russia, le deportazioni nei lager nazisti sono alcune delle storie incarnate da uomini e donne che oggi resistono in una battaglia che riguarda tutta l’umanità.

Poi ci sono storie più piccole, più famigliari: come quella di Teresa Bertinato, 103 anni compiuti, vaccinata domenica al Camelot, dove risiede dal giugno 2019.

Nata il 18 aprile del 1917, è rimasta orfana a otto anni, dalla natia Arzignano (Vicenza) è arrivata fino a Gallarate, ha lavorato tutta la vita in filanda e poi anche come barista. Nella seconda guerra mondiale il marito rimase lontano tre anni ma la famiglia non si spezzò: Teresa ha cresciuto tre figli.