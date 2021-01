Palazzi Lombardia e Pirelli illuminati per la giornata mondiale delle malattie tropicali neglette

Palazzo Lombardia e Palazzo Pirelli sabato sera, a partire dalle ore 18, si illumineranno di viola e arancione, in contemporanea con alcuni tra i più importanti edifici e monumenti del pianeta, in occasione della Giornata Mondiale delle Malattie Tropicali Neglette.

L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha stabilito il 30 gennaio come World Neglected Tropical Disease day. Questa giornata internazionale è stata istituita nel 2020 per creare consapevolezza e promuovere azioni a supporto della lotta contro le malattie ‘dimenticate’, che colpiscono quasi esclusivamente le popolazioni in condizioni di estrema povertà. “L’iniziativa – sottolinea l‘assessore regionale allo Sviluppo Città Metropolitana, Giovani e Comunicazione, Stefano Bolognini – è nata per sensibilizzare i cittadini nei confronti della lotta a questo gruppo di 20 malattie che colpiscono in maniera sproporzionata le popolazioni in condizioni di estrema povertà e possono causare danni e disabilità gravi e permanenti. Per questo motivo, Palazzo Lombardia e Palazzo Pirelli verranno illuminati di viola e arancione, i colori della campagna di sensibilizzazione”.

“Nonostante la nostra attenzione sia evidentemente catalizzata dall’emergenza Coronavirus e dai suoi continui aggiornamenti – ha aggiunto il vicepresidente e assessore al Welfare, Letizia Moratti – non possiamo non volgere il nostro sguardo e il nostro impegno anche verso altre emergenze e situazioni di criticità che quotidianamente la vita ci pone davanti. Specie se, come in questo caso arrivano da popolazioni che devono convivere con un estremo grado di povertà. Laddove possibile, ci sarà il nostro impegno a sostenere iniziative di sensibilizzazione verso queste malattie e verso queste popolazioni. Spesso, per sintetizzare si parla di malattie dimenticate, ma il nostro obiettivo, come Regione Lombardia, anche con questa bella iniziativa su Palazzo Lombardia e Palazzo Pirelli, è proprio che nessuno venga dimenticato”.

L’iniziativa segue di due giorni la presentazione della ‘road map 2021-2030’ dell’OMS per queste malattie e viene promossa con l’illuminazione di alcuni tra i più importanti edifici e monumenti del pianeta, tra i quali Palazzo Lombardia e Palazzo Pirelli. “Insieme a Palazzo Lombardia e Palazzo Pirelli – ha concluso l’assessore Bolognini – si illumineranno altri importanti monumenti in Italia, come la Torre Pendente di Pisa, il Maschio Angioino di Napoli, il Colosseo, e nel mondo, per un totale di 50 edifici in 25 nazioni. Riteniamo necessario richiamare l’attenzione anche su queste malattie, poco conosciute, che, però, ogni anno colpiscono, nei paesi più poveri, più di un miliardo di persone”. (LNews)