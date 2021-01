Parte la campagna di controllo degli impianti termici a Olgiate Olona, le regole per evitare le truffe

La Provincia di Varese comunica che sta per essere attivata la campagna di ispezione degli impianti termici presenti sul territorio di Olgiate Olona e pertanto ai cittadini, i cui impianti saranno oggetto di ispezione, verrà inviata, tramite posta, una lettera della Provincia di Varese riportante il nominativo ed il numero di cellulare dell’ispettore della New Energy Company NEC S.r.l. (Società incaricata ad effettuare l’ispezione stessa) che, munito di tesserino identificativo e dei necessari dispositivi di protezione individuale atti a limitare il diffondersi dell’epidemia legata all’emergenza Covid-19, provvederà ad effettuare la verifica.

L’Ispettore non è tenuto, in alcun caso, a riscuotere alcun importo. Maggiori informazioni sul sito della Provincia di Varese. Il Comandante della Polizia Locale, Alfonso Castellone raccomanda di «non aprire agli sconosciuti che si presentano per il controllo caldaia, senza che sia arrivata la comunicazione. In caso di dubbio, avvisare subito la PL e/o i Carabinieri di Castellanza».