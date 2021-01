A passeggio con la mascherina, il centro di Varese si rianima in sicurezza con la zona arancione

Tanti varesini a passeggio nelle vie del centro ma con mascherine ben indossate e rispetto delle distanze di sicurezza. In questa prima domenica di zona arancione, che prevede alcuni importanti rallentamenti nelle misure restrittive anti covid, sono molti gli abitanti della città che ne stanno approfittando per una passeggiata in centro. Complice la bella giornata Corso Matteotti si è riempita di famiglie, per un giro sulla giostra che ha ripreso a funzionare, e di chi ha voluto approfittare dei saldi che da oggi riprendono nelle attività commerciali. Parcheggi pieni nelle vie del centro e tanta voglia di ritorno alla normalità.

