Pensioni di febbraio, il calendario dei pagamenti in posta

Il pagamento delle pensioni di febbraio inizierà lunedì 25 gennaio 2021 e terminerà sabato 30 gennaio.

Tutti i pensionati che non possono fare a meno di ritirare la pensione in contanti in un ufficio postale dovranno presentarsi agli sportelli rispettando la turnazione alfabetica prevista dal calendario messo a punto da Poste, che potrà variare a seconda del numero di giorni di apertura dell’ufficio postale di riferimento.

Ecco il calendario delle pensioni di febbraio 2021:

lunedì 25 gennaio cognomi dalla A alla B martedì 26 gennaio cognomi dalla C alla D mercoledì 27 gennaio cognomi dalla E alla K giovedì 28 gennaio cognomi dalla L alla O venerdì 29 gennaio cognomi dalla P alla R sabato 30 gennaio cognomi dalla S alla Z.

Delega per gli over 75

Come sempre i cittadini di età pari o superiore a 75 anni che percepiscono prestazioni previdenziali presso gli uffici postali, che riscuotono normalmente la pensione in contanti e che non hanno già delegato altri soggetti al ritiro della pensione, possono chiedere di ricevere gratuitamente le somme in denaro presso il loro domicilio, delegando al ritiro i Carabinieri.

Per ulteriori informazioni, è possibile consultare il sito poste.it o contattare il numero verde 800 00 33 22