Per il Giorno della Memoria il muro di villa Montevecchio a Samarate ospita una mostra

Scatti fotografici e le poesie dei bambini decorano da sabato il muro di Villa Montevecchio: una iniziativa promossa in occasione del Giorno della Memoria 2021, dedicato al ricordo delle vittime del nazifascismo.

Foto e poesie sono state posizionate sul muro di via Cinque Giornate, che già in passato ha ospitato iniziative temporanee promosse da Fondazione Montevecchio, ad esempio in occasione della Giornata per la prevenzione della violenza contro le donne.

In questo caso i materiali «sono stati offerti dalla Fondazione Portalupi: nessun costo per la Fondazione Montevecchio e il Comune, tutta l’iniziativa è a carico del privato» specifica Eliseo Sanfelice.

Le immagini sono una selezione di 150 foto di campi di sterminio scattate da un ufficiale nazista e ritrovate dopo anni. «L’anno scorso ne avevamo esposte dodici» spiega Luigino Portalupi. «Ora ne esponiamo una selezione che riguarda la fase dell’arrivo e della selezione all’ingresso del campo. A febbraio esporremmo, sempre sul muro della villa, le foto dei trasporti e della vita nel campo: una scelta per segnalare che la memoria non si limita a un giorno, ma si costruisce nel tempo».

Già sabato la mostra era visibile, in un giorno in cui trecento persone sono passate dal parco di villa Montevecchio per il momento di ricordo di Erica Mosca, con la consegna della “panchina verde” che lei aveva ideato.