Pinerolo fermato dal Covid, rinviata la gara della Futura

Il Covid torna a stravolgere il calendario della Futura Volley Giovani: il match di Regular Season che avrebbe dovuto essere giocato domani – domenica 24 gennaio – sul campo della Eurospin Ford Sara Pinerolo, infatti, è stato rinviato a causa di un caso di positività riscontrato nella squadra piemontese.

Riportiamo il comunicato apparso pochi minuti fa sui canali social della squadra piemontese:

“La società Pallavolo Pinerolo comunica che nonostante la negatività dell’esito dei tamponi effettuati al gruppo squadra della Serie A2 martedì 19 gennaio, l’insorgere di di alcuni sintomi nei confronti di un’atleta, hanno richiesto i dovuti approfondimenti con un ulteriore tampone molecolare il cui esito, pervenuto questa mattina, ha dato esito positivo al Covid-19.

Su indicazione dei medici e in accordo con la Lega Pallavolo Serie A Femminile, in attesa dell’esito dei tamponi molecolari da effettuarsi lunedì prossimo a tutto il gruppo squadra della Serie A2, così come previsto dai protocolli, è stato altresì disposto il rinvio a data da destinarsi della gara di domani, domenica 24 gennaio contro la Futura Volley Giovani Busto Arsizio, 9^ giornata di ritorno del girone ovest“.