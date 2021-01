PiùGallarate allarga le fila (e alla riunione si affacciano anche i 9.9)

Non era la serata per presentare il candidato sindaco, l’hanno detto chiaro e tondo. Ma dall’ultimo meeting di PiùGallarate – ovviamente online – emerge l’idea di un cantiere in evoluzione. E di possibili convergenze verso quel «terzo polo» che i liberal di PiùGallarate hanno in mente da tempo, a partire da La Nostra Gallarate 9.9.

Ora: l’ipotesi di convergenze circola da un po’, l’idea stessa che la candidatura di PiùGallarate sia sostenuta da più liste (lo dicevamo ieri qui) va in quel senso. Ma la partecipazione alla riunione di diversi esponenti di La nostra Gallarate 9.9 ha reso plastica l’ipotesi: «La nostra decisione la comunicheremo a breve», ha detto Rocco Longobardi, nel suo intervento.

Ma più membri del gruppo “del 2016” si sono affacciati alla riunione, anche con interventi. Non è mancata comunque anche la curiosità anche di altri volti più o meno noti cittadini (tra i curiosi, anche l’ex sindaco Luigi Patrini)

Giulio del Balzo ha ribadito esplicitamente che Più Gallarate non vuole andare a sola, ma punta a essere seme di una coalizione. «Non abbiamo voluto dare il nome di un candidato sindaco: non perché non ce l’abbiamo, abbiamo una serie di persone, ma i nomi non sono la nostra priorità» ha detto Sonia Serati, del gruppo di PiùGallarate. «Abbiamo dichiarato che puntiamo ad essere un terzo polo». La stessa Serati però ha anche specificato di «essere molto in linea con il programma di Longobardi».

Per il resto PiùGallarate ha ribadito la sua idea, di una forza che sia liberale, laica (in senso lato) e progressista, aperta all’innovazione. Una piattaforma che può trovare convergenze ulteriori.