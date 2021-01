Potature a Busto Arsizio, squadre in azione da lunedì nei viali Lombardia e Sicilia

Continuano le potature iniziate nelle scorse settimane secondo il programma stabilito dall’Assessorato al Verde guidato da Laura Rogora in collaborazione con Agesp Attività Strumentali. «Come nelle scorse settimane, mi sembra importante aggiornare i cittadini in merito all’avanzamento dei lavori in modo che si possano rendere conto di quanto stiamo facendo e di come stiamo procedendo – commenta l’assessore -. Io continuo a verificare, anche con l’ausilio del direttore lavori e della squadra di tecnici, che tutto sia eseguito al meglio, sia a tutela del patrimonio verde, sia a garanzia della sicurezza di pedoni e automobilisti».

Terminati i lavori in via per Cassano e in via Cascina dei Poveri, dopo una breve pausa per il maltempo e le festività, le potature riprenderanno lunedì 11 gennaio.Trattandosi di opere molto importanti e di ingente valore, saranno ben quattro le squadre impegnate: due continueranno le manutenzioni all’interno del parco Sempione e lungo il viale Boccaccio, altre due inizieranno ad occuparsi delle piante del viale Lombardia e del viale Sicilia.

«Sono soddisfatta per l’impegno con cui stiamo procedendo: questi lavori non risolveranno tutti i problemi, ma sono certamente un passo importante per restituire ordine, e soprattutto sicurezza, alle vie in cui stiamo operando. Se i lavori proseguiranno con lo stesso impegno e con una programmazione costante il patrimonio verde cittadino sarà certamente valorizzato» – conclude Rogora.