“Potete trovarmi un negozio che nel reparto bambini tenga scarpe taglia 43?”

Buonasera.

Leggo le vostre FAQ relative al DPCM e faccio queste considerazioni: ho un figlio di 14 anni che ha il 43 di piede; leggo che è consentita, per i negozi di abbigliamento e calzature, unicamente la vendita delle merci del reparto bambini.

Ministro Speranza, Presidente Conte, potreste cortesemente trovarmi un negozio, che nel reparto bambini tenga scarpe taglia 43???

Se il Vostro intento è mandare sul lastrico tutti i negozi fisici, a favore del commercio on-line, a cui io oggi mi devo rivolgere per avviluppare il piedino taglia 43 di mio figlio, bastava dirlo.

ESTRATTO DELLE FAQ IN VIGORE:

– Cosa si intende per abbigliamento per bambino? Deve considerarsi abbigliamento ogni tipo di indumento necessario per vestire un minore di età non superiore ai 16 anni, incluse quindi anche le calzature.

– I negozi che vendono abbigliamento o calzature sia per adulti che per bambini possono restare aperti per la sola vendita di prodotti per bambini, chiudendo le altre aree del negozio, esattamente come già avviene per supermercati e ipermercati? Sì, è possibile, limitando la vendita ai soli prodotti di abbigliamento per bambini (vedi relativa FAQ). Pertanto il responsabile dell’attività commerciale è tenuto a organizzare gli spazi in modo da consentire ai clienti l’accesso esclusivamente agli scaffali che vendono tale tipologia di prodotti (allegato 23 al dpcm 3 dicembre 2020). Nel caso in cui ciò non sia possibile, devono essere rimossi dagli scaffali i prodotti la cui vendita non è consentita.

Adriano De Bacco