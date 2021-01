“Potevano rimandare le tasse ma hanno deciso di pagare lo stesso”. Tra i contribuenti solidali due aziende del Varesotto

Sono stati definiti “contribuenti solidali” e sono le aziende o imprese che nel pieno della pandemia avrebbero potuto rinviare le tasse ma hanno deciso di non farlo. Sono (almeno) 293 le realtà economiche del paese che hanno deciso di non avvalersi del rinvio delle scadenze fiscali e tra queste ce ne sono due della Provincia di Varese: Moskito Design Srl di Varese e la TBM Spa di Besnate.

Se infatti da un lato molte scadenze sono state rinviate molti cittadini hanno comunque effettuato i pagamenti nei tempi previsti, scegliendo di non avvalersi della facoltà prevista dal Decreto Cura Italia. È proprio lo stesso decreto, all’articolo 71, a disporre che sia prevista la menzione di “Contribuenti solidali” per coloro che, in una fase di difficoltà senza precedenti per il Paese, hanno volontariamente pagato le tasse pur potendo rinviarne il pagamento. “Dalla loro scelta è venuto un sostegno importante alla tenuta dell’economia italiana e un importante contributo allo sforzo compiuto da tutto il Paese -spiegano dal Ministero-. La menzione rappresenta, pertanto, il riconoscimento che lo Stato vuole dare a quei contribuenti che hanno dimostrato un’attenzione particolare alla responsabilità sociale ed assume anche una precisa valenza reputazionale”.

La prima lista che conta appunto quasi 300 realtà è stata pubblicata sul sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze (consultala qui). Le aziende, in realtà, dovrebbero essere molte di più. Per essere inseriti in questa lista occorre compilare e inviare un modulo disponibile a questo link.

A tutti questi contribuenti va il ringraziamento del Ministro dell’Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri: