Pronto soccorso e Radiologia del “Del Ponte” di Varese come un bosco incantato

Il Pronto soccorso e il reparto di Radiologia dell’ospedale Del Ponte di Varese si sono trasformati in un bosco da favola.

Galleria fotografica I reparti del "Del Ponte" diventano un bosco da favola 4 di 11

Proprio come si era fatto per la Pediatria, altri due reparti dell’ospedale sono stati ridipinti e decorati per creare un’atmosfera ancora più accogliente, e aiutare così i loro piccoli pazienti ad affrontare esami e ricoveri con un po’ più di spensieratezza.

A rendere possibile tutto questo sono stati il supporto dei benefattori e l’impegno costante dell’associazione “Il Ponte del sorriso“.

Ma soprattutto le nuove decorazioni si affiancano al lavoro di tanti medici, infermieri e volontari, consapevoli di quanto – accanto alle cure mediche – sia importante anche accudire e sostenere i bambini durante momenti così difficili.

La sala giochi stimola al divertimento, con i suoi volontari, maghi e attrattive sempre nuove e coinvolgenti. Un ruolo fondamentale lo svolge la scuola, che aiuta i bimbi a non caricarsi di lacune in caso di ricovero.

Ci sono poi tutte le professioniste impegnate nell’assistenza ai piccoli affetti da patologie diverse e difficili: come leucemie e tumori. Non meno importante, il Day Hospital ematologico sostenuto dalla fondazione Ascoli. Il reparto di neuropsichiatria, accoglie invece pazienti con esigenze di assistenza specifica e delicata.

Ringraziamo la nostra lettrice Emanuela Lastella per averci accompagnato con le sue foto lungo i reparti rinnovati dell’ospedale pediatrico.