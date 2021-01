Quattro etti di eroina in macchina, 19enne arrestato nel Mendrisiotto

Aveva quattro etti di eroina in macchina, oltre a una buona quantità di sostanza da taglio. Lo hanno fermato sull’autostrada A2 nei pressi dello svincolo di Mendrisio gli uomini della Polizia Cantonale in collaborazione con la Polizia città di Mendrisio e la Polizia comunale di Chiasso.

In manette è finito un 19enne cittadino albanese residente in Albania. L’uomo, che circolava sull’autostrada A2 in direzione sud, è stato fermato nei pressi dello svincolo di Mendrisio dalle Guardie di confine.

Le ipotesi di reato nei suoi confronti sono di infrazione aggravata alla Legge federale sugli stupefacenti nonché di infrazione alla Legge federale sugli stranieri. L’inchiesta è coordinata dalla Procuratrice pubblica Valentina Tuoni.