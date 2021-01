Da Regione Lombardia 130 milioni per i due bandi di rigenerazione urbana e borghi antichi

È di 130 milioni di euro la somma stanziata da Regione Lombardia per due Bandi sulla rigenerazione

urbana (100 milioni) e sui centri storici (30 milioni).

I Bandi, che saranno pubblicati mercoledì 20 gennaio sul Bollettino ufficiale di Regione Lombardia, si apriranno il 1° febbraio e si chiuderanno il 12 marzo. Comuni ed enti locali interessati potranno presentare la domanda tramite la piattaforma ‘Bandi Online’ (www.bandi.regione.lombardia. it).

RIQUALIFICAZIONE URBANA E TERRITORIALE

«Questi bandi sono il risultato di uno straordinario sforzo finanziario di Regione Lombardia. Grazie ai cospicui fondi messi a disposizione dal ‘Piano Lombardia’ e all’input della Legge regionale 18 del 2019 sulla rigenerazione urbana – spiega l’assessore regionale al Territorio e Protezione civile, Pietro Foroni – si può dar vita a un corposo piano di finanziamento. Sono previsti interventi su aree e immobili di proprietà pubblica e di pubblico interesse, oltre a opere di riqualificazione urbana e territoriale dei borghi storici».

PROCESSI VIRTUOSI

«Tutto questo – aggiunge l’assessore – ha come fine quello di abbellire le nostre città e i nostri paesi, rendendoli più vivibili e attrattivi anche in ottica di turismo culturale. Vogliamo inoltre dare il via a processi virtuosi di recupero urbano che avranno un impatto positivo anche sulla ripresa economica. Il nostro territorio è infatti stato duramente provato dall’emergenza Covid-19».

POST EMERGENZA

«Sostenendo in maniera concreta il recupero e l’abbellimento dei suoi territori – prosegue l’assessore Foroni – Regione Lombardia dimostra di guardare al futuro post emergenza con saggia lungimiranza».

RIGENERAZIONE URBANA

Il bando sulla rigenerazione urbana riguarda interventi di recupero su edifici comunali e spazi di

interesse pubblico. Il finanziamento è previsto nella forma del contributo a fondo perduto, fino al 100%. L’investimento minimo previsto per ciascuna istanza di contributo è di 100.000 euro. Il contributo massimo concedibile per beneficiario singolo o in forma associata è di 500.000 euro. Tra i criteri di valutazione delle domande ci sono l’impatto del progetto in termini di capacità di favorire l’avvio di processi di rigenerazione urbana, la qualità e la chiarezza della strategia e dei contenuti degli interventi. Sono compresi inoltre la congruità dei costi, la sostenibilità finanziaria degli interventi e la sinergia con progetti e iniziative in corso di realizzazione o avviate nel territorio di riferimento e/o a livello regionale.

CENTRO STORICI E BORGHI ANTICHI

Il bando per i centri storici e i borghi antichi è da 30 milioni di euro. Prevede, tra l’altro, un investimento minimo 100.000 euro per ciascuna domanda di contributo che, per beneficiario singolo o in forma associata, potrà raggiungere il milione di euro come massimo concedibile. Il finanziamento è previsto nella forma del contributo a fondo perduto, fino al 100% delle spese ammissibili. È inoltre cumulabile con eventuali altri finanziamenti pubblici concessi per le stesse opere o interventi, a qualsiasi titolo, da provvedimenti nazionali e dell’Ue ove non sia prescritto il divieto di cumulo. Non è invece compatibile con eventuali altri finanziamenti regionali.