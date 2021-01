Reparti da “convertire”, sovraccarico al Pronto Soccorso del Circolo di Varese

Torna sotto pressione il Pronto Soccorso dell’ospedale di Circolo di Varese.

Nella mattina di domenica 31 gennaio erano sessantacinque i pazienti in carico al Pronto Soccorso cittadino, con la barellaia piena e la difficoltà a reperire spazi per rispettare il distanziamento preventivo contro il Covid-19.

Non è certo una novità, la situazione di picchi di accessi e attesa. Cosa è successo in questo caso? Dall’ospedale il momento critico viene ricondotto ad un afflusso superiore alla media, tra sabato e domenica, associato in particolare alla fase di “riconversione” dei reparti, da Covid+ a Covid-, cioè da reparti con positivi Covid a reparti generici.

È una dinamica che l’Asst Sette Laghi aveva fornito come spiegazione anche poche settimane fa e che evidentemente non è infrequente: man mano che diminuisce la necessità di ricoverare pazienti Covid – ricoverati per Covid o che risultano positivi a seguito di ricovero per altra patologia – i reparti vengono “riconvertiti”, vale a dire svuotati degli ultimi degenti (trasferiti in altri reparti Covid), sanificati e rimessi a disposizione come reparti generici.

Alle 9 di domenica si è riunita anche l’unità di crisi per capire la situazione e attuare le necessarie contromisure, tenendo conto appunto anche dello stato di avanzamento delle riconversioni. Che non riguardano solo il Circolo, ma anche gli altri ospedali: ad esempio ieri è stato svotato un piano “internistico” Covid+ ad Angera, di cui si attende la riapertura, mentre un altro reparto è stato svuotato tra venerdì e sabato a Tradate (sanificato, ha riaperto oggi).