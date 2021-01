Rescaldina, nella calza della Befana le “letterine a Babbo Natale al tempo del Covid”

L’Epifania alza il sipario sulle “Letterine a Babbo Natale al tempo del Covid” a Rescaldina: nella calza della Befana, oltre a dolci e carbone, il paese ha infatti trovato anche il video realizzato dalla Consulta Cultura per dare voce ai desideri espressi dai giovanissimi studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado del paese in questo periodo di festa segnato dall’emergenza sanitaria e dalla “zona rossa”.

La video-sorpresa di oggi, mercoledì 6 gennaio, chiude virtualmente il cerchio dell’iniziativa lanciata prima di Natale dalla consulta che dava tempo ai più piccoli fino al 24 dicembre per inviare le proprie letterine accompagnandole, per chi voleva, con un disegno.

L’idea, partita da Alessio Baroffio dell’associazione culturale Ravello C’é e sposata poi dall’intera consulta, puntava ad animare lo scenario culturale del paese in un periodo dove il panorama a causa della situazione sanitaria è inevitabilmente piuttosto statico coinvolgendo i bambini e le loro famiglie e aiutandoli a distrarsi almeno per un attimo dalle preoccupazioni che segnano il momento storico in cui viviamo.

La raccolta delle letterine ha così permesso di dare voce ai desideri dei più piccoli, su tutti la voglia di tornare a sorridere non solo con gli occhi, senza più la mascherina al volto. «Sono arrivate delle letterine davvero emozionanti – commenta la presidente della Consulta Cultura, Maria Grazia Pierini – e siamo contenti di aver dato loro la possibilità di esprimere i loro pensieri e desideri».

«In questi mesi difficili è importante trovare e sperimentare nuove forme per stare vicini ai cittadini e per promuovere la cultura – aggiunge l’assessore alla cultura, Elena Gasparri -. Ringrazio la Consulta per la proposta e per il desiderio di mettersi in gioco nonostante tutto. Un ringraziamento va anche agli e alle insegnanti delle scuole che hanno collaborato all’iniziativa con le loro classi».