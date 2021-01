Respinti i ricorsi sul bando per l’illuminazione pubblica di Busto Arsizio: “Ora via ai lavori”

È arrivata oggi, giovedì, la sentenza inerente i due ricorsi pendenti al Tribunale Amministrativo Regionale avanzati da Citelum e da A2A in merito al bando per l’illuminazione pubblica di Busto Arsizio, vinto da A2A. I due atti amministrativi hanno bloccato per lungo tempo l’assegnazione dei lavori di rifacimento dell’illuminazione pubblica in città, uno dei più grandi crucci della giunta Antonelli e un problema ormai endemico in ogni zona della città diventata sempre più buia.

A comunicarlo è lo stesso primo cittadino sindaco Emanuele Antonelli sulla sua pagina facebook: «Il ricorso di Citelum è stato respinto perchè senza alcun fondamento, mentre il ricorso di A2A è stato dichiarato irricevibile. Ora finalmente i lavori per l’illuminazione pubblica possono procedere a gonfie vele».

Il sindaco ci tiene a precisare che i i ritardi nell’avvio della riqualificazione non dipendono dal lavoro svolto dagli uffici comunali: «Questa è l’ennesima dimostrazione che quando si lavora bene non si ha mai nulla da temere. La procedura è stata lunga e ha danneggiato sicuramente i nostri concittadini ma voglio che sia chiaro che il Comune ha agito in maniera rapida e precisa e soprattutto senza sbagli».