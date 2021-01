Riapertura degli impianti sciistici, nuovo rinvio in vista

La neve ha imbiancato abbondantemente molte località di montagna ma il ritorno sulle piste da sci sembra essere ancora lontano.

Il nuovo Dpcm, atteso in settimana, potrebbe con buona probabilità far slittare nuovamente la data fissata per una riapertura degli impianti. “Scuole chiuse e impianti di sci aperti? Mi pare complicato” ha dichiarato in Tv, a “Che tempo che fa”, il ministro della Salute Roberto Speranza.

Inizialmente si era parlato del 7 gennaio, poi del 18, ma alla luce dell’andamento dei contagi e delle valutazioni sull’evoluzione dell’epidemia, anche quest’ultimo termine potrebbe essere rinviato.