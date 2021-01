Ricorso lombardo contro la zona rossa, udienza al tar fissata per giovedì

È stata fissata per domani, giovedì 21 gennaio, alle 12, l’udienza del giudice monocratico della sezione terza quater del Tar del Lazio, per il ricorso della Regione Lombardia contro il Dpcm che determina la collocazione della Lombardia in zona rossa.

Il Presidente lombardo Attilio Fontana aveva annunciato il ricorso contro l’ultimo Dpcm ed in particolare contro i parametri contro i quali è stata assegnata nuovamente la zona rossa alla Lombardia. «Si impugna nella parte in cui vengono dettati i criteri facendo riferimento agli scenari e ai livelli di rischio», ha spiegato il governatore della Lombardia.

«Quello dell’Rt – ha spiegato Fontana – è un dato strutturalmente in ritardo, tanto che la decisione presa venerdì scorso è basta su dati compresi tra il 23 e il 30 dicembre. Inoltre i limiti di questo parametro sono stati abbassati alla soglia di 1.25 rendendolo troppo stringente». Secondo Regione Lombardia, invece, maggiore importanze dovrebbe essere data all’incidenza dei casi «che è un dato più aggiornato e aderente alla realtà».

Qui il testo integrale del ricorso.