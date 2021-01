Rimandato il premio agli alunni “che fanno fiorire il bene”

Ogni anno un premio speciale è riconosciuto agli studenti dell’Educandato di Roggiano che si sono distinti per “l’accoglienza e la sensibilità verso i compagni, per l’attenzione alle necessità degli altri, per la disposizione a creare un clima sereno e collaborativo in classe”. In altre parole un premio per coloro che sono d’esempio nel “far fiorire il bene”, nel nome del Beato Tommaso Reggio, fondatore della Congregazione delle Suore di Santa Maria che gestiscono l’Educandato.

Il 9 gennaio ricorre l’anniversario della nascita del Beato Tommaso Reggio, avvenuta a Genova nel 1818. Divenuto Arcivescovo proprio nella sua città, Tommaso Reggio è stato protagonista di una intensa pastorale, caratterizzata dall’attenzione alle problematiche sociali che convivevano con il grande sviluppo economico e i cambiamenti politici della sua epoca.

Posta al centro della sua missione la carità, specie per il popolo dei poveri e degli emarginati, egli fondò la Congregazione delle Suore di Santa Marta, il cui carisma è quello di essere al servizio dei fratelli e delle necessità della Chiesa. Oggi le Suore di Santa Marta hanno comunità in Libano, India, Messico, Cile, Argentina, Brasile e Italia, dal 1957 anche a Roggiano, dove gestiscono l’Educandato Maria SS Bambina.

Per via di questo premio all’Educandato c’è sempre fermento nelle settimane che precedono la festa, che è un momento di condivisione importante al quale partecipano gli alunni di tutti gli ordini di studio, anche se il premio di solito è assegnato ad un alunno per classe tra quelle che concludono il percorso scolastico (quinta primaria e terza media).

Quest’anno la festa è rimandata di qualche mese: infatti le Suore hanno pensato di mantenere in sospeso la cerimonia con la speranza che la bellezza dei sorrisi dei premiati e delle loro famiglie, degli applausi e dell’esultanza dei compagni, dello spirito di appartenenza che si percepisce nella scuola possa essere vissuta da tutti gli alunni insieme.

Intanto piccoli e grandi, dalla scuola dell’infanzia alla secondaria di primo grado, si guardano a distanza mentre giocano nel grande parco della scuola o svolgono attività didattiche nelle aule verdi o mentre vanno e vengono dalla palestra, dalla mensa, dai campi all’aperto. E si osservano con curiosità, godendosi la suspense in attesa di conoscere i nomi dei vincitori del Premio Tommaso Reggio.

A causa delle limitazioni, è rimandato anche l’open day che a gennaio apriva le porte della scuola a nuove famiglie: durante il periodo utile per le iscrizioni alla scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado per l’anno scolastico 2021/2022 (da effettuare entro il 25 gennaio) è però possibile visitare l’Educandato su appuntamento , da richiedere compilando il modulo a questo link.