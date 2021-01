Ripartono i lavori all’ex Cemsa di Saronno: il punto sulla grande area dismessa nel retro stazione

A Saronno ripartono i lavori nell’area dismessa denominata ex Cemsa, 42mila metri quadrati nel retro stazione a ridosso del centro cittadino, compresa tra via Varese, via De Balaguer e via Milano. L’area è di proprietà della società Immobiliare Il Parco Saronno S.r.l., subentrata nel 2017 alla I.S.I. S.r.l. dopo il fallimento di quest’ultima nel 2009.

Come per tutte le aree dismesse distribuite sul territorio, il Comune ha diritto al 50% della superficie, oltre alle opere a scomputo degli oneri di urbanizzazione.

IL PROGETTO

Dopo l’abbattimento delle vecchi torri e la bonifica conclusa nell’estate del 2019, il progetto è stato disegnato dalla giunta Fagioli e ora le ruspe sono tornate al lavoro.

Il disegno è stato costruito principalmente in tre atti: l’approvazione alla variante del programma integrato d’intervento risalente a maggio 2020, il Permesso di Costruire per l’edificazione di un’area commerciale e di un supermercato ottenuto il 31 luglio e l’approvazione alle opere di urbanizzazione attraverso una delibera di Giunta dello scorso 4 agosto. Opere che comprendono la realizzazione dell’accesso carraio da Via Varese, della viabilità interna e di un parcheggio a raso.

Nell’area di proprietà comunale verrà realizzato un grande parco pubblico, a ridosso della stazione, che si dovrebbe connettere in futuro, nelle ipotesi fatte negli anni e scritte nero su bianco dalle varie amministrazioni che si sono succedute, con quanto verrà realizzato nelle vicine aree dimesse che dal retro stazione arrivano fino al vertice del triangolo che congiunge via Varese a via Milano, in totale circa 227 mila metri quadri. Una, la ex Isotta Fraschini, potrebbe svilupparsi nel prossimo futuro. Per l’altra, di proprietà della Immobiliare Bertani, al momento non ci sono progetti concreti sul piatto.

(QUI tutti gli articolo relativi a Vivaio Saronno, il progetto di rigenerazione urbana dell’area dismessa in cui sorgevano gli stabilimenti saronnesi dell’Isotta Fraschini).

La proprietà dovrà realizzare una rotonda sul retro stazione, tra via Ferrari e via Luini, oltre al completamento della testata della via Escrivà De Balaguer.

Per quanto riguarda il futuro dell’area dismessa, presto si comincerà a costruire. Accantonata l’idea delle sette torri, ci sarà un’area commerciale da 4 mila metri quadri affacciata su via Varese (Aldi gestirà il punto vendita), un grattacielo destinato a servizi ed uffici sul vertice basso del rettangolo, mentre spostandosi verso la stazione ci sarà un edificio destinato anche questo ai servizi e uno al residenziale, con la concreta possibilità che si trasferisca in quell’area un’importante realtà del territorio nel ramo sanitario (Meditel).

La giunta Fagioli ha anche approvato ad agosto 2020, nell’ambito dei progetti legati al finanziamento regionale di 35 milioni per la stazione di Saronno e l’area circostante, l’affidamento a Saronno Servizi della presentazione e realizzazione di un nuovo parcheggio da 500 posti interrati nel retrostazione, che andrebbe a tamponare la richiesta di posti auto dell’area, oltre a sostituire almeno in parte il parcheggio ex De Nora, che diventerà parco una volta realizzato il progetto definitivo.

LA POSIZIONE DEL SINDACO AUGUSTO AIROLDI

Il primo cittadino ha rilasciato nella mattinata di oggi, 19 gennaio, un comunicato ufficiale per precisare la posizione della nuova Giunta su quello che sarà il futuro della grande area dismessa a fronte delle scelte urbanistiche già autorizzate durante la precedente amministrazione, specificando la ferma intenzione di lavorare «per garantire il migliore rapporto tra gli spazi pubblici e i nuovi fabbricati, nel comparto in questione e in quelli confinanti».

L’amministrazione comunale ha avviato, da qualche settimana, il confronto con le proprietà, con gli operatori e con i progettisti del comparto ex Cemsa e della vicina Isotta Fraschini per disegnare unitariamente, sotto il controllo della “mano pubblica”, le aree e gli spazi comuni e di uso pubblico, veri e propri elementi attivatori delle funzioni insediate all’intorno, anche con l’obiettivo di legare fisicamente tutta la zona del retro-stazione e il quartiere Matteotti con lo scalo ferroviario di Saronno Centro. Si preferisce porre l’attenzione sul disegno urbanistico dell’intero quartiere, piuttosto che enfatizzare il singolo episodio del grattacielo le cui caratteristiche compositive ed architettoniche sono, peraltro, ancora in corso di definizione. È bene ricordare che la costruzione del nuovo supermercato e dell’edificio commerciale adiacente, collocati lungo Via Varese, è stata autorizzata con Permesso di Costruire rilasciato lo scorso 31 luglio 2020, le opere di urbanizzazione relative (accesso carraio da Via Varese, viabilità interna e parcheggio a raso) sono state approvate con Delibera di Giunta Comunale n. 117 dello scorso 4 agosto 2020. La nuova Amministrazione, preso atto delle scelte urbanistiche già autorizzate, sta lavorando per garantire il migliore rapporto tra gli spazi pubblici e i nuovi fabbricati, nel comparto in questione e in quelli confinanti. Augusto Airoldi

LA STORIA: UNA VICENDA LUNGA 90 ANNI