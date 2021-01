Riprende all’Epifania il campionato di Serie D. Legnano fermato dalla neve

Dopo l’ultima giornata di campionato del 23 dicembre, trascorse le feste natalizie, la Serie D è pronta per riprendere il campionato dalla 12a giornata.

Nel Girone A non vogliono sbagliare il primo appuntamento del 2021 Varese, Castellanzese e Caronnese. Dovrà attendere ancora qualche giorno invece il Legnano, che ha visto rinviare la gara in programma in Valle d’Aosta contro il PDHAE per neve; stessa sorte per Bra – Gozzano.

Ripartirà dal campo amico la Caronnese, che al “Comunale” di Caronno Pertusella ospiterà il Casale. I rossoblu cercano un risultato pieno per accorciare le distanze dalle prime della classifica.

La Castellanzese invece sarà di scena a Borgosesia. Per i neroverdi, dopo l’ottimo finale di 2020 – chiuso con la vittoria contro la capolista Bra – l’obiettivo è quello di raggiungere quanto prima la salvezza e tenere lontana la zona bassa della classifica.

Impegno casalingo per il Città di Varese che al “Franco Ossola” se la vedrà contro l’Arconatese.

SERIE D GIRONE A – 12a GIORNATA: Ore 14.30: Chieri – Saluzzo; Caronnese – Casale; Varese – Arconatese; Folgore Caratese – Fossano; Derthona – Lavagnese. Ore 15.00: Borgosesia – Castellanzese; Imperia – Vado; Sestri Levante – Sanremese. Rinviate: Bra – Gozzano; PDHAE – Legnano.

CLASSIFICA: Bra 25; PDHAE 23; Gozzano 22; Caronnese 18; Derthona, Sanremese, Sestri Levante 17; Legnano 15; Lavagnese, Chieri, Imperia 14; Saluzzo 13; Castellanzese 12; Folgore Caratese 11; Casale 9; Borgosesia, Vado 8; Arconatese 6; Varese, Fossano 5.