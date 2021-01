Da mercoledì 20 gennaio riprende l’attività del punto prelievi comunale di Vedano Olona, nella palazzina civica di via Sirtori dove hanno sede gli ambulatori medici.

Il servizio era stato sospeso all’inizio di novembre, a causa del riacutizzarsi dell’emergenza Covid.

Il servizio verrà effettuato esclusivamente su appuntamento previa telefonata al numero di cell. 344 220 8599 a cui risponderà un’incaricata del Centro S. Nicola fissando i prelievi ogni 10 minuti.

I prelievi saranno effettuati come di consueto il mercoledì mattina dalle 7.30 alle 9. La prenotazione deve essere effettuata il martedì pomeriggio dalle 14 alle 15 per il mercoledì.

Dalle ore 9.30 alle 10.00 l’accesso sarà dedicato al ritiro referti.

L’accesso alla struttura e all’ambulatorio sarà controllato dal personale con misurazione della temperatura che non deve superare i 37.5 °C. Il personale provvederà anche alla fornitura di gel per le mani da posizionare all’ingresso e di igienizzante per le superfici e opererà con i dispisitivi di protezione individuale specifici per l’emergenza Covid.