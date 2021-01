Ripulita a Orino la baita del Pian delle Noci

Il bob come strumento di lavoro per portare a valle i sacchi dell’immondizia lasciati dagli sporcaccioni nella baita in mezzo al bosco.

I volontari rimuovono i sacchi lasciati nel rifugio

È successo questa mattina, sabato 2 gennaio, quando un gruppo di volontari ha percorso la mezzora che con la neve ai piedi è necessaria per salire dal centro del paese nella baitina al pian delle Noci di Orino, lasciata insozzata dai rifiuti dopo la notte di capodanno.

In collaborazione con lo stradino comunale, l’immondizia verrà smaltita.

Una lezione di civiltà e impegno civico che si contrappone alla maleducazione di pochi.