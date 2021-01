“Rovinata la tomba dei mie nonni per rubare un vaso”

Quand’anche fosse di valore, un vaso su di una tomba va lasciato dove si trova in quanto rientra in quella sacralità degli oggetti che arredano il ricordo di chi non c’è più.

Quindi è comprensibile la disperazione di una parente che si trova di fronte lo spettacolo triste di chi non si è fermato neppure di fronte ai morti.

È successo oggi, domenica 17 gennaio al cimitero di Castellanza.

Davvero triste e sconcertante pensare che la miseria (e non intendo economica…) possa cadere così in basso. La sacralità del luogo e il rispetto per i defunti dovrebbero essere tutelati Sono amareggiata

Lo scrive Alessandra a commento di quanto accaduto sulla tomba dei suoi nonni e bisnonni.