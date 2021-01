Ruba al centro commerciale e tenta la fuga rovesciando i cestini nel centro di Varese

Nel pomeriggio di mercoledì 13 gennaio a Varese c’è stato un rocambolesco tentativo di fuga di un ventiseienne italiano sorpreso a rubare in un negozio sportivo del centro di Varese. Il giovane, residente in provincia, era giunto in città nel primo pomeriggio con il chiaro intento di effettuare dei furti nei negozi Varesini.

Purtroppo per lui, l’occhio attento dell’addetto all’antitaccheggio di un noto negozio sportivo del centro commerciale di Varese, l’ha notato mentre trafficava con delle t-shirts. Varcato le barriere antitaccheggio si è attivato l’allarme e il ragazzo, bloccato dal dipendente del negozio, lo ha spintonato con forza, riuscendo a scappare per le scale.

L’addetto alla sicurezza lo ha rincorso ed il suo inseguimento, caratterizzato da un vero e proprio caos causato dal fuggitivo che, durante la corsa, ha zigzagato rovesciando i cestini e qualsiasi altro oggetto che ha trovato lungo il tragitto è terminato dopo poche decine di metri, in una via limitrofa, dove è stato bloccato dai Poliziotti di Quartiere che avevano assistito alla scena. Dai successivi accertamenti effettuati dagli uffici della questura è risultato essere pluripregiudicato per reati contro il patrimonio e per quelli inerenti gli stupefacenti. La successiva perquisizione operata a suo a carico ha permesso agli operatori della Polizia di rinvenire altra merce, rubata in un altro negozio del centro cittadino.

Alla luce di quanto sopra il 26enne è stato tratto in arresto per il reato di rapina impropria e denunciato per il reato di ricettazione. Nel corso del processo per direttissima, celebrato mercoledì mattina il gip ha disposto la custodia cautelare in carcere, in attesa dell’udienza fissata per il 25 marzo. La Questura, invece, gli ha notificato il foglio di via dalla città.