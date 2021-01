Rubato a Varese il furgone per il trasporto disabili della cooperativa L’Anaconda

Il ladro è entrato a colpo sicuro nella struttura della cooperativa sociale L’Anaconda e ha rubato uno dei furgoni adibiti al trasporto disabili dei quali si occupa la Onlus di via Rainoldi.

È successo nella serata di mercoledì 6 gennaio intorno alle 22. Un uomo, ripreso dalle telecamere e immortalato in un video che ora si trova al vaglio dei carabinieri, ha forzato il cancello e rubato uno dei furgoni. Si tratta di uno dei modelli più vecchi tra quelli in servizio ed è ben riconoscibile perché marchiato sulla fiancata con il simbolo della cooperativa. Anche per questo dalla Onlus c’è l’invito a segnalare avvistamenti sospetti tenendo però ben presente che furgoni con quello stesso marchio ce ne sono in giro diversi impegnati nelle regolari attività di sostegno ai disabili. Quello “incriminato” è un Fiat Ducato targato AX442CS.

I responsabili della cooperativa sono già stati in caserma a denunciare il furto.