Salute ed informazione: quanto è importante contrastare le fake news in rete

Ormai da tempo il problema delle fake news ha investito un tema delicato come quello della salute con la circolazione ossessiva di notizie distorte ad arte con il preciso intento di presentare come miracolosi prodotti che tali non sono, per evidenti motivi.

Basti pensare a quanto assicurato da determinati prodotti dietetici o da metodi che promettono di fornire una soluzione definitiva a non poche patologie per capire meglio quanto sta accadendo. Informazioni distorte che stanno assumendo una rilevanza sempre più forte sul web, confidando anche in un interesse crescente da parte degli italiani verso un tema considerato decisivo nell’ottica di una maggiore qualità della vita.

La ricerca del Censis

A testimoniare questo forte interesse degli italiani nei riguardi della salute è una ricerca del Censis secondo la quale non meno di un italiano su tre è solito cercare notizie online su questo tema. Un grande numero di persone quindi, che rischiano di essere sviate dalle tante false notizie che continuano a girare sul web andando in una direzione contraria a quella che invece sarebbe opportuno prendere per tutelare la propria salute.

ISSalute, il portale contro le bufale

Proprio per cercare di fare chiarezza su un tema così delicato, l’Istituto Superiore della Sanità ha deciso da tempo di varare ISSalute. Un portale online che si propone di fornire ai cittadini notizie non solo chiare, ma anche basate sulle evidenze scientifiche disponibili.

Il logico corollario a questo approccio è la presenza al suo interno di una apposita sezione dedicata a “Falsi miti e bufale sul web”. Costantemente aggiornata, può annoverare centinaia di fake-news segnalate, provvedendo a spiegarne l’infondatezza. Una sezione che continua a crescere giorno dopo giorno. Ci sono poi tanti altri siti, anche non istituzionali, che offrono notizie sulla salute in modo trasparente e senza comunque mai andare a sostituirsi al parere di un medico, che resta fondamentale.

Fake news e Covid: un vero boom

La battaglia contro le fake news ha poi assunto una connotazione particolare negli ultimi mesi a causa del Covid: basta fare un rapido giro d’orizzonte sul web per rendersi conto del pericoloso tentativo di veicolare l’idea di un complotto messo in atto da alcuni settori dell’economia con l’intento finale di una dittatura sanitaria; ed ancora, per trovare informazioni di ogni genere sul Covid, compresi fantomatici rimedi per curarsi.

Dopo l’inizio della pandemia di coronavirus, l’Osservatorio sulla disinformazione online di Agcom ha registrato un notevole aumento delle bufale collegate al Covid sul web: si va da Bill Gates, che sarebbe stato impegnato nella creazione del virus, e si finisce con il legame tra il virus e il 5G o la presenza nel Covid di sequenze di DNA simili a quelle dell’HIV. Notizie evidentemente false, ma che circolano egualmente.