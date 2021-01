Schianto a Melegnano, tir sfonda il guardrail e finisce fuori strada

Incidente all’alba sull’autostrada A1, nel tratto di strada tra la barriera di Milano Sud e lo svincolo per Melegnano.

Intorno alle 6 il conducente di un tir ha perso il controllo del mezzo ed è finito fuori strada. Il camion ha sfondato il guardrail e si è ribaltato su un fianco.

Immediato l’intervento dei vigili del fuoco di Milano e di Lodi, che hanno liberato il conducente, 39 anni, ferito in modo non grave. Intervento anche della Polizia Stradale per le verifiche del caso.