Segreteria provinciale PD: “Inaccettabile la condotta di Regione Lombardia sui dati”

La Segreteria Provinciale del Partito Democratico reputa inaccettabile la condotta politica della Regione Lombardia riguardo all’errata comunicazione dei dati per la costruzione dell’indice RT.

«Anziché trovare spiegazioni alternative che hanno poco riscontro nella realtà, Fontana dovrebbe chiedere scusa ai milioni di commercianti lombardi che hanno subìto gravi perdite economiche a causa della sua inadeguatezza a governare una realtà istituzionale così importante – spiega una nota della segreteria – Pensiamo inoltre agli studenti delle scuole lombarde che non hanno potuto recarsi a scuola, con tutto il disagio anche di natura psicologica che questo comporta, per via di una leggerezza davvero inqualificabile da parte del Presidente della Regione più importante d’Italia».

«La nostra Regione non può più permettersi una guida politica di tale inadeguatezza – concludono – Fontana si assuma la responsabilità dei suoi gravi errori e inizi a lavorare seriamente per la Lombardia o si dimetta».