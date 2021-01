“Senza regole o troppi confini?”. A Gallarate si riflette sul disagio giovanile

“Senza regole o troppi confini?”: la domanda un po’ provocatoria è nel titolo dell’incontro promosso dal Comune di Gallarate venerdì 22 gennaio. “Essere adolescenti e genitori oggi” è la frase che completa il titolo: con questo appuntamento l’amministrazione comunale di Gallarate ha deciso di iniziare un percorso per la comprensione del disagio giovanile, partendo dagli adulti e organizzando una serata in cui condividere alcune importanti tematiche legate ai cambiamenti che stanno vivendo gli adolescenti oggi, al fine di avere strumenti pratici per poterli supportare al meglio.

«I genitori sono, accanto ad educatori, insegnanti ed allenatori, i modelli di riferimento per i giovani» dice l’assessore ai servizi sociali Stefania Cribioli, rilevando che «il contesto attuale ha portato anche noi adulti a cambiare il nostro modo di essere, di pensare, di lavorare».

«Immaginiamo cosa tutto questo stia creando in un adolescente alle prese con uno dei passaggi più delicati della sua vita: il diventare adulto! Un caleidoscopio di emozioni, sensazioni, pensieri e sensazioni che oggi giorno si trovano a gestire in un contesto che continua a cambiare e a destabilizzare».

«Continuo a ritenere la maturazione culturale sia uno strumento essenziale per comprendere queste problematiche e per gestire le trasformazioni» aggiunge l’assessore alla cultura Massimo Palazzi. «L’attenzione e la consapevolezza sono gli strumenti per cogliere i cambiamenti, mentre la conoscenza storica dei fenomeni ci permette di comprendere le possibili conseguenze di certi atteggiamenti: bisogna consolidare una cultura dell’attenzione e del coinvolgimento» conclude Palazzi, osservando che «è dovere di ogni amministrazione mettere a disposizione le proprie competenze, poiché ogni settore può offrire spunti necessari per un’azione efficace e completa nel confrontarsi con la società».

La presenza di importanti relatori come l’avv. Stefania Crema, già ospite di simili iniziative organizzate a Gallarate (con l’Associazione Amici dei Licei e il Lions Club Gallarate Host) e Mons. Riccardo Festa, oltre agli stessi amministratori, vuole offrire spunti qualificati e una panoramica completa della complessa tematica analizzata.

L’obiettivo dichiarato dell’amministrazione, è che questa serata possa davvero essere un punto di partenza per progetti più specifici, legati al supporto e sostegno di genitori e ragazzi in questo particolare momento storico.

L’incontro si terrà su piattaforma digitale a cui si potrà accedere cliccando direttamente su questo link. L’orario di inizio è previsto per le 21, con la possibilità di accesso dalle 20.40. Porterà i suoi saluti il sindaco Andrea Cassani, mentre tra gli interventi ci sarà anche quello dell’assessore alla sicurezza Francesca Caruso.