Serie D: Castellanzese-Caronnese, derby dal sapore di playoff

Un derby tutto varesino dal sapore di playoff. Domani alle ore 14.30 al “Giovanni Provasi” di Castellanza va in scena il match tra Castellanzese e Caronnese, valido per la 17esima giornata del girone A di Serie D. Un girone ancora apertissimo e dove la classifica resta corta e compatta, condizionata anche da partite rinviate causa Covid e ancora da recuperare, con le prime dieci squadre raggruppate in soli 9 punti.

In testa c’è il Gozzano con 32 punti: dopo un avvio di campionato zoppicante, con due sconfitte nelle prime tre giornate, la capolista ha cambiato rotta proprio a partire dalla vittoria contro la Castellanzese del 1 novembre, a partire dalla quale il Gozzano hainfilato una striscia di ben nove risultati utili consecutivi, fatta di sette vittorie e due pareggi, che hanno portato i piemontesi in vetta.

In piena corsa playoff ci sono però anche Castellanzese e Caronnese. I rossoblu di mister Roberto Gatti occupano attualmente la sesta posizione, la prima fuori dalla zona playoff, con 25 punti in 16 gare.

I neroverdi guidati dal tecnico Mazzoleni si trovano in ottava posizione, condivisa con l’Imperia, a una sola lunghezza dai “cugini” caronnesi ma con una partita in meno giocata e 24 punti conquistati in 15 gare.

Il derby del “Provasi” di Castellanza è sulla carta estremamente equilibrato e vede quindi di fronte due squadre che cercano conferme e continuità, per rimanere agganciati al treno dei playoff e per dare una svolta decisiva alla stagione.

Ecco come le due formazioni arrivano al match.

CASTELLANZESE

Sette vittorie, tre pareggi e cinque sconfitte: il campionato è finora in linea con le aspettative della società, partita con l’obiettivo di centrare i playoff. La stagione della squadra di Mazzoleni si divide in due: un avvio a singhiozzo, in cui ha alternato prestazioni di alto livello a ko pesanti come quello contro l’Arconatese, e una seconda parte del girone di andata in cui i neroverdi hanno invece avuto più continuità.

Una sola sconfitta nelle ultime sette gare, in cui la Castellanzese ha totalizzato 16 punti, e una filotto di risultati che l’hanno portata a ridosso della zona playoff. Di grande spessore la vittoria netta nel match di domenica scorsa giocato sul campo del Pont Donnaz, quarta forza del campionato, superato con un secco 0-3.

Un successo importantissimo sul campo di una delle squadre fin qui più forti e che ha definitivamente rilanciato le ambizioni dei neroverdi, che cercano contro la Caronnese il successo contro un’altra diretta concorrente.

Da tenere d’occhio è sicuramente il bomber Chessa, autore fin qui di 10 gol e secondo nella classifica marcatori, dietro soltanto a Sylla del Gozzano che guida la graduatoria con 11 marcature.

CARONNESE

La squadra di Roberto Gatti è ugualmente alla ricerca di conferme per compiere quel salto di qualità definitivo che può dare una svolta al suo campionato. I rossoblu sono una squadra giovane e temuta da tutti, ma che ha fin qui peccato nella costanza di rendimento. Il tabellino parla per ora di sette vittorie, quattro pareggi e cinque sconfitte.

La squadra di Gatti si presenta al “Provasi” con un punto in più sulla Castellanzese, ma con una partita in più dei neroverdi. Caronnese reduce da un solo punto nelle ultime due gare, la sconfitta con beffa allo scadere sul campo della capolista Gozzano e il pareggio casalingo contro la Lavagnese.

Tra alti e bassi, la squadra di Caronno Pertusella cerca punti e certezze per rimanere agganciati alla zona playoff, distante un solo punto. Aspettando il miglior Corno, storico capitano e bomber dei rossoblu che ha avuto fin qui un rendimento forse al di sotto dei suoi standard. Sono sei le reti messe a segno dal numero 9 della Caronnese fino ad ora.